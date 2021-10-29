Сообщение о работе банкоматов по QR-кодам о вакцинации оказалось недостоверным

Сообщение о том, что банкоматы в России начали работать по QR-кодам о вакцинации от коронавируса, оказалось недостоверным.

Первоисточником информации выступил ролик под названием «Началось! Без QR-кода не снять наличные», опубликованный на YouTube утром 29 октября. В кадре мужчина пытается снять наличные в банкомате, похожем на банкомат Сбера, при помощи QR-кода.

Авторша ролика утверждает, что без QR-кода о вакцинации от коронавируса нельзя снять или внести деньги в банкомате Сбера. Она настаивает, что мужчина на видео использует именно QR-код о вакцинации. По ее словам, это не первый человек, у которого банкомат запрашивает код. При этом женщина не уточняет, откуда именно она об этом узнала.

На видео не запечатлены начало и конец операции по снятию денег. Текст, который появляется на экране банкомата, невозможно прочитать — из-за яркого света в помещении, а также из-за того, что экран частично загораживают двое мужчин. Также остается неизвестным, в каком городе был снят этот ролик.

Видео опубликовал у себя на YouTube-канале пользователь под ником «Лопатин Евгений Мытищи». В описании к каналу указано, что он является православным предпринимателем-миссионером, который «делится своими мыслями о духовной и светской жизни в России». На его канале встречаются видео с провокационными заголовками: «В стоматологиях ставят чипы в пломбы и импланты?», «Рокфеллер рассказал как будут сокращать население планеты до 1 миллиарда человек» и «Как поступать, если жена или муж не верят в насильственную утилизацию населения».

Аннотация к ролику представляет собой искаженный рерайт статьи «Российской газеты» под названием «Россияне смогут снимать наличные по QR-коду» от 6 сентября 2021 года. В материале говорится о том, что в ближайшее время клиенты некоторых российских банков смогут воспользоваться услугой «Снять наличные по QR-коду» в банкомате. Отмечается, что для этого они должны будут выбрать соответствующую опцию на экране банкомата, после чего на нем появится QR-код, который нужно будет отсканировать с помощью телефона. QR-код формирует сам банкомат, и он никак не связан QR-кодом о вакцинации.

В комментариях на YouTube некоторые пользователи обвинили авторшу ролика и пользователя, разместившего его, в обмане. Они назвали видео вбросом. «Зачем людей пугаете?! Этот QR-код генерируется владельцем карты и используется при отсутствии физической карты. Не вводите в заблуждение людей!» — написала юзер с ником Елена Наумова.

Ролик не получил распространения в СМИ. Тем не менее ссылки на него можно встретить в социальных сетях. Соответствующие посты появились в некоторых пабликах в социальной сети «Вконтакте», например, в «Нет масочному психозу», «Советской планете», «Альметьевске онлайн», а также в соцсети «Одноклассники», например, в «Геноциду — нет! Вступай в группу — спаси Россию!». Публикации набрали небольшое количество лайков и репостов.