Пытавшегося похитить школьницу мужчину задержали в Рязанской области

Мужчину, который 26 октября пытался похитить школьницу, поймали полицейские Рязанской области — преступник пытался запихнуть девушку в багажник своего авто, но она сумела сбежать. Об этом в пятницу, 29 октября «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Рязанской области.

После неудачного похищения полиция смогла установить личность предполагаемого преступника — им оказался 41-летний местный житель, который ранее был неоднократно судим, в том числе за изнасилование.

Следствие возбудило против задержанного уголовное дело по части 2 статьи 126 («Похищение несовершеннолетней») УК РФ. В настоящий момент выясняется, единичный ли это случай.