В США показали ремонт самого дорогого самолета в мире

Находящийся на ремонте в калифорнийском городе Палмдейл один из американских стратегических малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit, являющийся самым дорогим самолетом в мире, показали на фотографии. На соответствующий снимок обратило внимание издание The Drive.

В публикации отмечается, что стоимость часа полета B-2 Spirit составляет 170 тысяч долларов. Одной из проблем обслуживания стратегического бомбардировщика, построенного по технологии 1980-х годов, называется недостаток комплектующих. Тем не менее, как пишет издание, благодаря достижениям в материаловедении и автоматизации обслуживание малозаметного самолета в настоящее время проводить легче, чем когда-либо ранее.

Check out this super grimy B-2 Spirit stealth bomber awaiting a deep overhaul:https://t.co/EVTsNetGxK — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) October 28, 2021

Капитальные работы с B-2 Spirit проводятся, как напоминает The Drive, каждые девять лет.

В сентябре тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit Военно-воздушных сил (ВВС) США, совершивший аварийную посадку на базе Уайтмен в штате Миссури, попал на спутниковый снимок компании Planet Labs.

B-2 Spirit является самым дорогим самолетом в истории. Стоимость одного бомбардировщика (без оборудования) оценивается в один миллиард долларов, при полном оснащении цена возрастает более чем в два раза. Между 1987 и 2000 годами компания Northrop произвела 21 такую машину.