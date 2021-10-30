Заразившийся коронавирусом Эд Ширан выпустил новый альбом

Британский певец и автор песен Эд Ширан выпустил новый сольный альбом под названием Equals. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram.

Пластинка стала четвертой по счету в сольной дискографии артиста. «Это мой любимый альбом, который я сделал, я так горжусь им», — поделился Ширан. Он поблагодарил всех, кто работал над альбомом, а также своих поклонников. «Надеюсь, вам он понравится так же сильно, как и мне», — добавил певец.

24 октября Эд Ширан сообщил, что заразился коронавирусом. Несмотря на это, он пообещал постараться дать запланированные интервью и концерты прямо из дома. «Приношу свои извинения всем, кого я подвел. Будьте все в безопасности», — добавил певец.