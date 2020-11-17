Дом Эда Ширана потерял в цене из-за ремонта

Владения известного британского музыканта Эда Ширана в графстве Суффолк подешевели на миллион фунтов стерлингов (около 102 миллионов рублей). К такому выводу пришел эксперт из агентства недвижимости. Он связывает потерю в цене с экстравагантным дизайном участка, сообщает The Sun.

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По мнению риелтора, проблема состоит в необычных предпочтениях музыканта, которые могут негативно сказаться на стоимости объекта в случае продажи. Так, Ширан потратил на ремонт почти три миллиона фунтов стерлингов (более 304 миллионов рублей). Он оборудовал на участке собственный паб, большой дом на дереве, подземную комнату для занятий музыкой, несколько туннелей, молитвенную комнату и разбил пруд с дикими рыбами. Деревня получила название «Ширанвилль». В агентстве недвижимости предполагают, что потенциальных покупателей могут отпугнуть возможные траты, так как уход за такой территорией потребует больших денежных вложений.

Певец начал строительство «Ширанвилля» в 2012 году с покупки участка и за несколько лет приобрел находящиеся по соседству владения. В 2019 году он заключил последнюю сделку с соседкой Шарон Джест, так как женщина выступала против затянувшегося строительства и оказалась недовольна заявкой Ширана на возведение 32-футовой (9,7 метра) часовни. По словам Джест, этот случай стал последней каплей. Позже другой сосед музыканта решил расширить свой участок и занять часть свободного пастбища. Из-за этого певец пожаловался в местную администрацию, но в итоге проиграл борьбу за территорию.

В сентябре 2020 года Ширан во время пандемии коронавируса приобрел новые дома стоимостью 4,5 миллиона фунтов стерлингов (на тот момент около 440 миллионов рублей). В итоге стоимость всех объектов недвижимости певца составила 61,5 миллиона фунтов стерлингов (на тот момент более шести миллиардов рублей). Журналисты также выяснили, что Ширан владеет целой «империей» из 27 домов, нескольких квартир, особняка, а также коммерческой недвижимости, включая ресторан и паб.

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