Разругавшийся с соседом Эд Ширан скупил новые дома во время пандемии

Известный британский музыкант Эд Ширан (Ed Sheeran), который весной 2020 года разругался со своим соседом из-за земельного участка, во время пандемии скупил новые дома. Об этом сообщает The Sun.

Ширан зарегистрировал новую собственность стоимостью 4,5 миллиона фунтов стерлингов (около 440 миллионов рублей). Певец не оформлял ипотеку, а оплатил всю сумму наличными. О том, где именно находятся новые дома и являются ли они частью поместья «Ширанвилль», неизвестно. После покупки стоимость всех объектов недвижимости певца составила 61,5 миллиона фунтов стерлингов (более шести миллиардов рублей).

The Sun отмечает, что Эд Ширан владеет целой «империей», в которую входят 27 домов, несколько квартир, особняк, а также коммерческая недвижимость, включая ресторан и паб. Некоторое время назад музыкант приобрел два дома недалеко от своего особняка в Лондоне, чтобы решить проблему с соседями, которые жаловались на шум. Тогда Ширан потратил почти 20 миллионов фунтов стерлингов (приблизительно два миллиарда рублей).

В апреле 2020 года Эд Ширан вел борьбу со своим соседом за расширение территории в поместье в графстве Суффолк, где построил мини-деревню. Несмотря на аргументы, приведенные певцом, его соседу разрешили проводить строительные работы, при условии, что он не будет монтировать внешнюю систему освещения.

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