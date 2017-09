Японец сыграл Despacito и хит Эда Ширана на калькуляторах

Житель Японии записал кавер на вирусный трек Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito с помощью калькуляторов. Ролик был опубликован на YouTube-канале It's a small world.

На видео, которое за четыре дня набрало более 190 тысяч просмотров, японец исполняет заглавную мелодию Despacito, поочередно нажимая на кнопки двух пятидолларовых калькуляторов AR7778. «Я японец, а эти калькуляторы сделаны в Китае. Я купил их в интернете», — похвастался автор под видео.

Таким же образом It's a small world исполнил и популярную песню британского музыканта Эда Ширана Shape Of You.