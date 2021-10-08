Эд Ширан рассказал об испорченном вопросом возлюбленной романтическом моменте

Английский певец, автор песен Эд Ширан (Ed Sheeran) рассказал, как его возлюбленная Черри Сиборн (Cherry Seaborn) испортила «идеальное» предложение руки и сердца одним вопросом, пишет The Sun.

По словам музыканта, в 2017 году, готовясь к романтическому моменту, он все организовал, но все пошло не по плану из-за будущей жены. Звезда преклонил колено перед девушкой и протянул ей кольцо. «Я спросил, выйдет ли она за меня замуж», — отметил певец, на что услышал: «Ты, блин, шутишь?». Сиборн была шокирована и не ожидала от Ширана такого поступка. Наступило долгое молчание, после которого Ширан добавил: «Пожалуйста». Кроме того, из-за холода на улице девушка никак не хотела идти на прогулку, во время которой Ширан должен был сделать предложение.

«Это такое важное жизненное решение, которое кто-то должен принять мгновенно. К счастью, она сказала "да"», — признался знаменитость. Ширан и Сиборн поженились в декабре 2018 года. Тогда на торжество были приглашены 40 близких родственников и друзей.

Ранее Эд Ширан исполнил мечту смертельно больной девушки Сиан Ридс. Девушка решила составить список предсмертных желаний, среди которых оказалось посещение концерта любимого исполнителя.