Солист группы «Иванушки International» женится

Солист российской поп-группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко собрался жениться. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

38-летний исполнитель сделал предложение своей девушке Дарье Тарасовой во время свадьбы их общих друзей.

Известно, что возлюбленные встречаются больше года, до этого пара скрывала свои отношения от общественности. Отмечается, что Тарасова далека от сферы шоу-бизнеса. Туриченко, помимо музыкальной деятельности, участвовал в съемках второго сезона телешоу «Маска» на канале НТВ.

Кирилл Туриченко — украинский музыкант, певец и актер. Он является солистом коллектива «Иванушки International» с 2013 года.

В июне 50-летний участник группы «На-На» Владимир Политов рассказал, что также женился на 26-летней возлюбленной. Он признался, что супругой стала его поклонница, и они познакомились в Благовещенске во время гастролей коллектива.