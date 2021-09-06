Актер Павел Деревянко пришел на вечеринку с новой возлюбленной и бывшей женой

Российский актер Павел Деревянко пришел на вечеринку в честь дня рождения стоматолога Антона Криворотова вместе с новой возлюбленной. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Избранницей артиста оказалась предпринимательница Зоя Фуць, которая зарабатывает пошивом одежды и доставкой кокосовой воды. У нее двое детей, которые учатся в Барвихинской школе.

При этом на мероприятии Деревянко присутствовал также вместе с бывшей женой Дарьей Мясищевой. Она танцевала рядом, пока актер держал за руку Фуць, обнимал и целовал ее.

О расставании 45-летнего артиста с женой, с которой тот прожил более десяти лет, стало известно 11 декабря прошлого года. У пары есть две дочери — Варвара и Александра. Деревянко рассказывал, что у них с Мясищевой долгое время были свободные отношения.

Позже артист заявил, что они разошлись не по его инициативе. При этом артист напомнил о мужской полигамности. Актер признался, что, несмотря на мирное расставание, он столкнулся с депрессией.