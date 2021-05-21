Актер Павел Деревянко объяснил расставание с женой мужской полигамностью

Российский актер Павел Деревянко объяснил расставание с гражданской женой Дарьей Мясищевой. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале «Света вокруг света».

Артист заявил, что они разошлись не по его инициативе. При этом он напомнил о мужской полигамности.

«Мы жили отдельно — так нам было удобно. Если бы жили вместе, то давным-давно уже съели бы друг друга», — считает Деревянко. Он назвал Дарью мудрой женщиной и заявил, что она никогда не пыталась выяснить, где он и чем занят, но «все всегда понимала». Артист добавил, что не любит врать, так что честно ответил бы гражданской супруге на любые вопросы.

Актер признался, что, несмотря на мирное расставание с женой, позднее он столкнулся с депрессией. Выйти из этого состояния ему помогли работа и покупка новой квартиры.

О расставании 44-летнего артиста с женой, с которой тот прожил более десяти лет, стало известно 11 декабря. У пары есть две дочери, десятилетняя Варвара и шестилетняя Александра. Ранее Деревянко рассказывал, что у них с Мясищевой долгое время были свободные отношения.