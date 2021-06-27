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50-летний участник группы «На-На» женился на 26-летней поклоннице

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Владимир Политов
Владимир Политов
Фото: @vova_politov / Instagram

50-летний участник группы «На-На» Владимир Политов признался, что полгода назад он женился на 26-летней возлюбленной. Подробностями личной жизни он поделился в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

В интервью телеведущей Лере Кудрявцевой Политов рассказал, что супругой стала его поклонница. Пара познакомилась в Благовещенске, откуда девушка родом. В 2017 году в этом городе группа «На-На» давала концерт. По словам артиста, будущая супруга сама нашла его номер и договорилась о встрече после выступления.

Потом пара долго переписывалась и редко встречалась по приезде девушки в Москву из Благовещенска. «Ну и как-то закрутилось. Я ей как-то сказал: "Хватит ко мне ездить после работы. Собирай вещи и переезжай ко мне". Какое-то время жили в гражданском браке, 14 января расписались», — рассказал артист.

Лидер «На-На» добавил, что мечтает о рождении сына от второй супруги.

Ранее хореограф и бывший фигурист Илья Авербух резко высказался о разнице в возрасте с супругой, звездой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. «Важнее твоего человека ничего для меня нет. Все остальное — суета сует. И даже время тратить не надо на какие-то объяснения. И отвечать. Ребят, времени мало. Все, кому хочется говорить, они будут говорить. И будут говорить об этом бесконечно», — заявил 47-летний хореограф.

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