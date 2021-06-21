Рэпер Гуф сошелся с бывшей женой Айзой

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, сошелся с бывшей женой Айзой Долматовой. Об этом стало известно из передачи «Исповедь», запись которой опубликована на сайте видеосервиса Premier.

Телеведущая рассказала, что вернулась к музыканту, с которым рассталась в 2014 году. «Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну, еще не жена — баба Гуфа», — заявила Айза.

Она призналась, что испытывает странные чувства от поцелуев с человеком, с которым разошлась почти десять лет назад. По ее словам, их общий с Гуфом сын Сэм позитивно отреагировал на новость о воссоединении родителей.

Айза также подчеркнула, что не считает бывшую девушку артиста Юлию препятствием в отношениях. «У Леши девушка была, но девушка не стенка. Юля — лицемерное говно. Она глупая, пустая и поверхностная», — добавила она.

Ранее телеведущая встречалась с исполнителем Олегом Майами. В ходе шоу «Исповедь» она рассказала, что забеременела от артиста, но решила сделать аборт. Она назвала этот шаг ошибкой, так как всегда мечтала о дочери.