Культура
 
Последние новости
В России оценили связь ревакцинации с новым индийским штаммом коронавируса
Минздрав дал рекомендации по ревакцинации от COVID-19 при росте заболеваемости
В Петербурге в 33-градусную жару включили отопление
Китай захотел потеснить Францию на рынке вина
Популярный комик назвал причину ухода с ТНТ
Премьер-министр Индии назвал йогу щитом против коронавируса
Поход футболистов сборной Чили в парикмахерскую привел к скандалу
Астронавты на МКС пожаловались на мигрень и вызвали споры между учеными
Россиянам запретят купаться на пляжах Крыма и Севастополя
Новости партнеров
Прослушать новость

Рэпер Гуф сошелся с бывшей женой Айзой

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @therealguf

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, сошелся с бывшей женой Айзой Долматовой. Об этом стало известно из передачи «Исповедь», запись которой опубликована на сайте видеосервиса Premier.

Телеведущая рассказала, что вернулась к музыканту, с которым рассталась в 2014 году. «Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну, еще не жена — баба Гуфа», — заявила Айза.

Она призналась, что испытывает странные чувства от поцелуев с человеком, с которым разошлась почти десять лет назад. По ее словам, их общий с Гуфом сын Сэм позитивно отреагировал на новость о воссоединении родителей.

Айза также подчеркнула, что не считает бывшую девушку артиста Юлию препятствием в отношениях. «У Леши девушка была, но девушка не стенка. Юля — лицемерное говно. Она глупая, пустая и поверхностная», — добавила она.

Ранее телеведущая встречалась с исполнителем Олегом Майами. В ходе шоу «Исповедь» она рассказала, что забеременела от артиста, но решила сделать аборт. Она назвала этот шаг ошибкой, так как всегда мечтала о дочери.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сын Айзы и Гуфа попал в больницу
У бывшей жены рэпера Гуфа обнаружили опухоль в желудке
Гуф позволил своей собаке покусать соседского пса и посмеялся над этим
Другие материалы рубрики
Культура00:0131 мая
Эллиот Пейдж

«Операция изменила мою жизнь».

Звезда «Джуно» Эллиот Пейдж сменил пол и стал мужчиной. Через что ему пришлось пройти?
05:3116 июня

Вдова Грачевского подала в суд из-за поддельной подписи создателя «Ералаша»

05:3116 июня

Рэпер Face рассказал о желании стать священником

03:0516 июня

Пригожин осудил фанатов Моргенштерна фразой «он ссыт вам в лицо — а вам нравится»

Культура00:0330 мая

«Они не знали, как встречаться друг с другом».

Как Южная Корея устроила сексуальную революцию и изменила жизнь людей
01:3816 июня

Певица МакSим попала в больницу с поражением легких

23:2115 июня

Дочь Заворотнюк пожаловалась на врачей из-за болезни матери

17:0615 июня

Дэвид Линч признавался в непонимании сюжета «Малхолланд Драйв»

Культура00:0329 мая

Кондуктор не спешит.

Рабство, великая красота и невеликая Америка: какой сериал уже называют лучшим в этом году?
16:3215 июня

Кристина Асмус высказалась о своем новом романе

16:0815 июня

Семенович рассказала о «смешных» заработках группы «Блестящие»

15:3015 июня

Адвокат Киркорова решил дойти до ЕСПЧ из-за запрета на въезд в Литву для певца

Россия
«Мечтаю прорыдаться, но не могу»
Пять лет назад 14 детей погибли на Сямозере. Кого родители винят в трагедии?
«Творится какой-то кошмар»
Сильнейшее наводнение в Крыму глазами очевидцев из Ялты и Керчи
Собянин заявил о близости жестких ограничений в Москве.
Как будут действовать власти?
«Появятся и другие штаммы»
Почему коронавирус снова бьет рекорды и что ждет заболевших? Отвечает биолог
Все материалы
Мир
Перевозивший урны для голосования на выборах вертолет разбился в Иране
Меркель назвала начало войны против СССР «поводом для стыда» для немцев
Джо Байден и Владимир ПутинВот и поговорили.
Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?
В США призвали перестать считать Россию «плохими парнями»
Владимир Путин и Джо БайденСанкции, оппозиция и скрытое послание.
Как прошла встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве
В Китае заподозрили Байдена в попытке унизить россиян после встречи с Путиным
Владимир Путин«У нас нет привычки кого-то убивать»
Хакеры, преемник и обмен заключенными — главное из интервью Путина американскому ТВ
Все материалы
Бывший СССР
Вперед батьки.
Латвия готова на все ради свержения Лукашенко. Почему ей так важно сменить власть в Белоруссии?
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
В чем сила?
Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике
Все материалы
Экономика
Курс евро рухнул
Не сумевший выйти из-под санкций Дерипаска предсказал США дефолт
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
В России резко выросли цены на морковь и картофель
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Демограф рассказал о возможном риске повышения пенсионного возраста на пять лет
«Реакция рынка — позитивная»
Крупнейшие мировые аналитики положительно оценили сделку по продаже доли «Восток Ойла»
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Отстраненная на пять лет за допинг легкоатлетка из США отобралась на Олимпиаду
Партнерский материал
Такое страшное слово «ничья».
Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего
Легкоатлеты на чемпионате мира заработают за счет России
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
Широков оценил поведение Губерниева во время эфира с Бузовой
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
В Госдуме ответили на насмешку сборной Дании над российскими футболистами
Все материалы
Культура
Раскрыты подробности лечения певицы МакSим
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Полунин рассказал об отношении к татуировке с Путиным
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Умер заразившийся коронавирусом гитарист группы «Тату»
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Раскрыты детали сюжета новой части «Матрицы»
Все материалы
Интернет и СМИ
Телеведущую Опру Уинфри обвинили в использовании «слабовольного» принца Гарри
Умер журналист Анатолий Лысенко
Безумный «Макс».
Как под маской опасного международного хакера скрывалась 55-летняя россиянка из Ростова-на Дону?
Доктор Комаровский предостерег от визитов к некоторым врачам
На OnlyFans обнаружили детскую порнографию.
 
Женщина случайно опубликовала интимное фото и решила изменить свою жизнь
«Тебя не будет жалко»
Как блогер Хованский нажил себе врагов по всей России и оказался в тюрьме?
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 19 килограммов за четыре месяца и рассказала о своем похудении
Мужчина воспользовался бритвой соседа и чуть не лишился лица
«Они не знают, что делают»
Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
Семья лишилась семи миллионов рублей из-за забывчивости
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Суп оказался в списке вредных для пищеварения продуктов
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами:
как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
Все материалы
Представлен большой китайский кроссовер на базе Volvo XC90
Видео: возвращаем Гелендеваген к внедорожным корням
Вспоминаем историю Mercedes G-Класса и рассуждаем о правильном Гелике
Раскрыты комплектации Geely Atlas Pro для России
Посмотрите на Роллс-Ройсы из коллекции Neon Nights, которые прибыли в Россию
Это Dawn и Wraith в версии Black Badge
АвтоВАЗ выпустит линейку «премиальных» Lada с начальной ценой в миллион рублей
Mercedes-Benz EQS
Видео: новый космический Mercedes EQS — электрический Майбах будущего?
В России подорожали почти все модели Nissan
Все материалы
Дом
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы