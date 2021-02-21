Сын Айзы и Гуфа попал в больницу

Сын Айзы Долматовой и рэпера Гуфа Сэм попал в больницу после ужина, заказанного из ресторана «Тануки». Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

«Я очень щепетильна в пище, стараюсь есть дома, в проверенных местах и уж точно трачу на еду большую часть своего заработка. Потому что боюсь вот этого! Доставка суш это русская рулетка», — написала она (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»). Ребенок находится в больнице, сначала врачи заподозрили аппендицит, а потом выяснилось, что у него отравление.

В январе 2020-го Айза обругала ЦУМ за сокрытие курток Gucci от «обычных смертных». По словам Айзы Анохиной, ее менеджер отстояла пять часов живой очереди в бутик, а после этого выяснилось, что сотрудники магазина не вывесили куртки в зал. 36-летняя знаменитость предположила, что вещи выкупили привилегированные клиенты Gucci еще до начала официальных продаж.