В РПЦ предупредили об опасности использования FacePay в метро Москвы

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Волоколамский Иларион предупредил об опасности использования системы оплаты проезда лицом FacePay в метро Москвы. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По словам священника, использование FacePay чревато возможной утечкой конфиденциальных данных пассажиров, в частности, «фотографии людей, которые находятся в некоем общем банке данных, могут стать доступны злоумышленникам».

По этой причине, считает митрополит, использование системы оплаты лицом должно носить добровольный характер. «Если человек готов свое лицо подставить в качестве кредитной карточки, то ему, наверное, никто не должен это запрещать», — сказал Иларион, подчеркнув, что для тех, кто не готов это делать, должны сохраняться альтернативные формы оплаты проезда в метрополитете.

Запуск новой системы Face Pay на всех станциях московского метрополитена состоялся 15 октября. Для оплаты проезда при помощи новой функции нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и «Тройку» к сервису в приложении «Метро Москвы». Традиционные способы оплаты сохраняются.

Процесс оплаты проезда при помощи биометрии похож на оплату банковской картой. Необходимо подойти к отмеченному черным стикером турникету или валидатору и бросить взгляд на биометрическую камеру, дверцы среагируют и откроются в течение пары секунд. Если камера не распознает лицо в маске, ее нужно сдвинуть на время и надеть обратно после прохода.

