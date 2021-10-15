Запуск оплаты проезда «взглядом» в метро Москвы назвали мировым событием

Специалисты в области информационных технологий проанализировали пользу от запуска новой системы Face Pay на всех станциях московского метрополитена, который состоялся сегодня, 15 октября. Эксперты подчеркнули, что технология оплаты проезда при помощи функции распознавания лица и взгляда безопасна и направлена на развитие транспортной инфраструктуры города, передает радиостанция «Говорит Москва».

Аналитик по телекоммуникационным и цифровым сервисам ITR Corporation Марк Эйнштейн назвал запуск Face Pay в «подземке» столицы России прорывным событием. «Это стало первым в мире широкомасштабным внедрением технологии биометрических платежей в транспортной системе. Помимо удобства для пассажиров, создается бесконтактнуая среда, что особенно важно во время пандемии COVID-19. Я считаю, что другие системы метро обязательно последуют их примеру в будущем», — пояснил эксперт.

Некоторые активисты при этом считают Face Pay нарушением конфиденциальности, требуют отмены нововведения. «Технология получит распространение и в других областях. Она безопасна, потому что никто не может "украсть"‎ ваше лицо и воспользоваться им. И это не инструмент слежки», — прокомментировал указанное суждение глава информационного аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Для оплаты проезда при помощи новой функции нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и «Тройку» к сервису в приложении «Метро Москвы». Традиционные способы оплаты сохраняются.

Ранее москвичам объяснили, что процесс оплаты проезда при помощи биометрии похож оплату банковской картой. Необходимо подойти к отмеченному черным стикером турникету или валидатору и бросить взгляд на биометрическую камеру, дверцы среагируют и откроются в течение пары секунд. Если камера не распознает лицо в маске, ее нужно сдвинуть на время и надеть обратно после прохода.