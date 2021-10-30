Россия предложила хранить у себя ядерные отходы других стран

Россия готова хранить на своей территории ядерные отходы других стран. О соответствующем предложении накануне мировой конференции по изменению климата, которая начнется 31 октября 2021 года в шотландском Глазго, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает «Комсомольская правда».

«Россия готова принимать его (ядерное топливо — прим. «Ленты.ру») на хранение из других стран, где признают атомную генерацию в качестве важнейшего источника энергии XXI века», — сказал он, подчеркнув, что в России хранят подобные отходы безопасно, не нанося вред для окружающей среды.

В пятницу, 29 октября, стало известно, что 20 французских контейнеров с регенерированным ураном прибыли в порт Дюнкерка для последующей доставки в Санкт-Петербург. Ожидается, что судно с контейнерами придет в Россию на следующей неделе. После регенерированный уран отправится в город Северск для переработки. Однако экологи опасаются, что он просто останется на хранении в России, поскольку процесс переработки связан с образованием радиоактивных отходов.

Против отправки регенерированного урана выступили активисты из французского Greenpeace, они провели акцию протеста, в ходе которой развернули на набережной транспаранты «Россия — не свалка», «Остановить радиоактивный транспорт» и «Ядерная энергия не зеленая». Они потребовали перестать использовать Сибирь как место хранения опасных отходов, поскольку там они могут нанести значительный вред экологии.

Позднее ученый-химик Владимир Петров опроверг мнение о том, что ввоз из Франции регенерированного урана, который является ядерными отходами, превращает Россию в подобие свалки. «Надо понимать, что регенерированный уран ни в коем случае не является отходом — это действительно ценное сырье. Другое дело, что мало кто в мире умеет обращаться с ним так, чтобы это было и безопасно, и экономически эффективно. В России такие технологии есть», — заявил он.