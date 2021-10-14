Эксперт указал на целесообразность сделки с Францией по ввозу в РФ урана

Человечество должно научиться повторно использовать то, что однажды было использовано. «На мой взгляд и взгляд моих коллег, занимающихся промышленной экологией, любые движения в пользу повторного использования ресурсов должны приветствоваться и поддерживаться на всех уровнях», — прокомментировал доцент кафедры экспериментальной физики УрФУ, член Экспертной комиссии государственной экологической экспертизы департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу, внештатный аудитор систем экологического менеджмента, энергоменеджмента и менеджмента охраны труда в Германии, Франции и Польше Алексей Екидин в беседе с корреспондентом сообщения об акциях протеста представителей французского отделения Greenpeace против вывоза в Россию так называемого регенерированного урана, получаемого в результате переработки отработавшего ядерного топлива местных АЭС. Экологи требуют от правительства Франции отказаться от планов его отправки в Россию.

«Первое — ввозится ядерный материал, а не радиоактивные отходы. Отходы — это то, что не будет использовано никаким образом никогда. В отношении регенерата этого сказать нельзя: наоборот, он ввозится с единственной целью: использования в качестве ядерного материала для производства ядерного топлива. Подчеркну: использования (не хранения для последующей переработки) в ограниченных временных рамках», — рассказал Алексей Екидин.

Второй важный момент — в чьей собственности находится этот материал. Согласно законодательству, собственником может быть либо государство, либо юрлицо из утвержденного соответствующим документом перечня. Перечень в открытом доступе, так что любой желающий может посмотреть, входит ли организация-покупатель в этот перечень, и здесь нарушений нет, отметил эксперт.

«Третий момент: имело ли право зарубежное юридическое лицо передавать в собственность российскому юрлицу ядерные материалы? Смотрим: да, имело, потому что российский участник входит в перечень лиц, которые вправе заключать такие сделки. Таким образом, сделка со всех точек зрения законна», — добавил он.

По словам Алексея Екидина, даже если смотреть не с точки зрения экономической целесообразности (она налицо), а с точки зрения экологической целесообразности, любой объем вторичного использования материалов многократно снижает нагрузку на окружающую среду. «Многократно! Если мы используем регенерат, не требуется вести добычу, обогащение. Более того, ввозится ведь не ОЯТ, а готовый регенерат. Следовательно, не требуется даже переработка облученного топлива — достаточно трудо- и энергоемкая операция. Мы получаем готовый продукт, уже прошедший все стадии радиохимической переработки. Это отличный пример международной кооперации для вовлечения вторичных ресурсов, который должен тиражироваться именно из соображений экологической целесообразности», — резюмировал он.

