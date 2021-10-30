Очевидец описал последствия самого мощного ядерного взрыва в истории

Старшина сверхсрочной службы Талгат Аюпов находился в поселке Белушья Губа в юго-западной части Южного острова, когда 30 октября 1961-го года там произошел взрыв термоядерной авиационной бомбы АН602, известной как «Царь-бомба». В интервью «Ленте.ру» советский военный описал последствия самого мощного взрыва в истории.

«До нас дошла сейсмическая, а сразу за ней и воздушная ударная волна. Следом громоподобные мощные звуки. Всех нас предварительно вывели из казарм», — рассказал Аюпов.

Позже, в начале 1962 года, он в составе спецкомиссии отправился в поселок Северный у пролива Маточкин Шар, примерно в 50 километрах от места, куда была сброшена «Царь-бомба», чтобы оценить нанесенный ущерб. По словам военного, увиденное его поразило.

«К 7 ноября там строили клуб. От здания остались два крыла, центральную часть будто ножом срезало. Все жилые строения оказались разрушены. От вещевого склада осталась только часть стены, а многие вещи так и не успели вывезти. Всюду валялись полотенца, материал для портянок, прочее имущество. Было много коробок с галетами, ящиков со сливочным маслом», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Позднее Аюпов запрашивал информацию о том, какую именно дозу радиации он получил во время испытаний, но в документах говорится, что дозовой нагрузки у участников испытаний из его войсковой части нет.

30 октября 1961 года — ровно 60 лет назад — Советский Союз провел испытание мощнейшей в истории 50-мегатонной «Царь-бомбы». Ее сбросили со стратегического бомбардировщика Ту-95 на ядерном полигоне «Сухой Нос» на острове Новая Земля. Взрыв произошел на высоте 4000 метров. Мощность «Царь-бомбы» была столь велика, что взрывная волна обошла Землю три раза.