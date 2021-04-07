В США признали бесполезной советскую «Царь-бомбу»

Советская термоядерная авиационная бомба АН602, известная как «Царь-бомба», была бесполезной для нанесения ударов по США в 1960-е годы, признает американский журнал The National Interest.

Издание отмечает, что бомба получилась слишком тяжелой для транспортировки на дальние расстояния, потому данное оружие не имело смысла использовать против противника, имеющего развитую противовоздушную оборону (ПВО).

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Журнал напоминает, что 26,5-тонная АН602 в длину достигала восьми метров, а переносящий ее самолет, советский Ту-95, лишился подвесных топливных баков, вследствие чего не смог бы преодолеть расстояние от СССР до США.

В марте «Роскосмос» сообщил, что Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» завершило трехмесячный цикл из восьми огневых испытаний первого доводочного жидкостного ракетного силового агрегата РД-171МВ, известного как «царь-двигатель».

В ноябре 2019 года конструктор космических систем и политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) Никиты Хрущева, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что испытания мощнейшей в мире советской термоядерной АН602 состоялись по инициативе физика Андрея Сахарова.

В октябре того же года в La Vanguardia назвали «Царь-бомбу» бесполезной из-за трудностей с транспортировкой и того, что при ее взрыве большая часть энергии уходила в космос.