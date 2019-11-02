Сын Хрущева рассказал о «хотевшем рвануть» термоядерную бомбу Сахарове

Испытания мощнейшей в мире советской термоядерной АН602 («Царь-бомба») состоялись по инициативе физика Андрея Сахарова, заявил радиостанции «Говорит Москва» конструктор космических систем и политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

По его словам, «Царь-бомба» «была не нужна — и это знал Хрущев». «Он согласился провести эти испытания только по настоянию Сахарова, которому очень хотелось ее рвануть», — сказал конструктор космических систем. Он отметил, что команда Сахарова конкурировала с другой, создавшей оружие меньшей мощности.

Таким образом политолог прокомментировал публикацию La Vanguardia, заявившего о бесполезности АН602 в условиях реальной войны. В целом Хрущев-младший согласился с испанским изданием, заявив, что бомбу «признали абсолютно в военном смысле непригодной».

«Она была большой мощности, но дело не в размерах, а в том, что разрушительная мощность бомбы очень быстро убывает с расстоянием, поэтому если вы ее сбрасываете на какой-то объект, она очень все разрушает, выжигает в центре, а потом ее сила быстро падает», — сказал сын бывшего генсека.

Ранее в октябре в La Vanguardia назвали «Царь-бомбу» бесполезной из-за трудностей с транспортировкой и того, что при ее взрыве большая часть энергии уходила в космос.

В июне 2018 года один из создателей торпедного оружия в России Шамиль Алиев заявил, что в России пересматривают идею академика Сахарова о создании сверхмощной торпеды с ядерным боезарядом

В октябре 2017 года Хрущев-младший рассказал, что СССР получал от США предложение организовать совместную пилотируемую миссию на Луну, однако оно было отвергнуто из-за в боязни показать отставание Советского Союза в экономике и аэронавтике.

Взрыв 50-мегатонной термоядерной авиационной бомбы АН602 состоялся в октябре 1961 года на высоте около 3900 метров относительно уровня моря над Новой Землей. Оружие считается мощнейшим из когда-либо испытанных человеком.

Материалы по теме Малышка Кима: у Северной Кореи появилась новая ядерная бомба Она способна долететь до Америки и уничтожить часть России

Советский физик-теоретик Сахаров известен исследованиями по ядерному оружию и управляемому термоядерному синтезу, а также работами в области космологии и физики элементарных частиц. После Второй мировой войны ученый активно работал над ядерным оружием, в частности, проектом гигантской торпеды Т-15 («Царь-торпеды»), несущей термоядерный заряд к берегам США, который стал предшественником российского «Статус-6» (ядерный подводный беспилотник «Посейдон»). Кроме этого, физик, например, предложил механизм генерации барионной асимметрии Вселенной, а также объяснил возникновение неоднородности распределения вещества в ранней Вселенной.

В 1975 году Сахаров получил Нобелевскую премию мира «За бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!