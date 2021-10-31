В Совфеде прокомментировали отмену спектакля с участием Бузовой

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького об отмене спектакля с участием телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Не понимаю: МХАТ перенес спектакли с Бузовой из-за того, что не продаются билеты на постановку с ее участием? Как это — перенесли? Или даже вообще отменили? И почему билеты не продаются? Разве такое мыслимо?» —задался вопросом член Совфеда.

Пушков также напомнил, что руководство МХАТа называло Бузову надеждой для театра, отмечая, что ее ждет успех. В связи с этим Пушков задался вопросом, куда пропал «хайп» и 23 миллиона подписчиков певицы, которые «должны были заполнить зал театра как минимум до 2041 года, а затем праздновать 20-летие со дня ее первого появления на сцене». «В общем, очередные "Дети Розенталя" вышли. Просчет, однако, сторонников хайпа. Просчет. Только театр жалко», — заключил сенатор.

Ранее пресс-секретарь МХАТ Виктория Мусина-Пушкина обвинила Бузову в том, что она слишком поздно начала давать рекламу спектакля «Чудесный грузин». Она уточнила, что решение об отмене спектакля принял новый гендиректор МХАТа Владимир Кехман. Причина была в плохих продажах билетов.

Ранее 31 октября стало известно, что МХАТ имени Горького отменил спектакль «Чудесный грузин», показ которого планировался во вторник, 2 ноября. Уточняется, что спектакль переносится на неопределенный срок, но убирать его из репертуара никто не планирует.