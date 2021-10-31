Талибы прокомментировали нападение на свадьбу в Афганистане

Напавшие на свадьбу в провинции Нангархар, Афганистан, прикрылись «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация) в личных целях. Об этом в социальных сетях рассказал представитель талибов и заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид, его комментарий передает РИА Новости.

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«Виновники произошедшего, которые использовали имя Исламского эмирата (название политической системы "Талибана" — прим. "Ленты.ру") для ведения личной вражды, были преданы законам шариата», — цитирует представителя талибов информагентство.

По словам Муджахида, три человека, прикрываясь именем радикальной организации «Талибан», потребовали прекратить музыку на мероприятии в деревне Шамшпур Мар Гунди. Они открыли огонь по гостям свадьбы и убили не менее трех человек. Двое подозреваемых уже задержаны, одному участнику нападения удалось скрыться, он объявлен в розыск, уточнил Муджахида.

Ранее сообщалось, что жертвами нападения в деревне Шамшпур Мар Гунди, где вечером во время свадебного торжества зазвучала музыка, стали два человека, десять человек получили ранения. При этом представители радикального движения подтвердили факт нападения.

В начале октября талибы установили правила проведения свадеб и запретили наличие живой музыки на торжествах. В частности, радикалы запретили церемонии никаха (мусульманского бракосочетания с чтением молитв), а также постановили, что мужчины и женщины во время мероприятия должны находиться в разных помещениях.