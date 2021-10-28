Талибы запретили в афганских отелях совместное пребывание мужчин и женщин

Талибы (члены запрещенной в России террористической организации «Талибан») запретили слушать музыку, курить и совместно проводить время мужчинам и женщинам в отелях и ресторанах северо-восточной провинции Бадахшан. Об этом сообщает ТАСС.

«Отныне в гостиницах Бадахшана запрещено совместное пребывание мужчин и женщин, наличие музыки, курение и несоблюдение графика намазов», — говорится в заявлении начальника департамента информации и культуры региона Муазаддина Ахмади.

Все эти запреты согласованны с министерством исламского призыва, ориентации, поощрения благого и запрета предосудительного Афганистана.

20 октября глава этого ведомства шейх Мохаммад Халид заявил, что в Афганистане будет восстановлено министерство по делам женщин. По его словам, оно начнет по-настоящему заботиться о женщинах, в отличие от правительства экс-президента Афганистана Ашрафа Гани. В повестку работы министерства войдет профессиональное образование афганок и реальная защита их прав, отметил он.