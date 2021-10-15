Талибы запретили показывать тела казненных преступников

Власти Афганистана решили запретить публичную демонстрацию лиц преступников без постановления суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России), заместителя министра информации и культуры Забихуллу Муджахида.

Соответствующий указ издало временное правительство страны, сформированное радикальным движением. Муджахид уточнил, что данное требование также распространяется на выставление напоказ тел казненных.

Ранее глава комиссии по исполнению наказаний Нуреддин Тораби заявил, что «Талибан» вернет практику смертных казней и отрубания конечностей, применявшихся в их первый период правления. Он также осудил вмешательство мирового сообщества во внутренние дела страны и их возмущение по поводу казней талибов в прошлом, которые иногда происходили на глазах у толпы на стадионе.