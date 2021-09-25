Талибы казнили четырех жителей Афганистана

Пришедшие к власти в Афганистане боевики движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России) казнили четырех жителей северо-западной провинции Герат, которых обвинили в похищении людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное новостное агентство.

Четырех мужчин повесили при большом скоплении людей. Представители «Талибана» не прокомментировали произошедшее.

В 1996-2001 годах, когда талибы находились у власти в Афганистане, там были широко распространены публичные наказания: отсечение рук и ног, а также повешение. Решения о таких наказаниях выносились созданными радикалами специальными трибуналами, состоявшими из трех шариатских судей. Постановления приводились в исполнение после утверждения руководством «Талибана».

Ранее стало известно, что «Талибан» вернет практику смертных казней и отрубания конечностей, применявшихся в их первый период правления.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась. 15 августа боевики «Талибана» объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В тот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.