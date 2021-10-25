В МИДе прокомментировали казнь талибами афганской волейболистки

Спецпредставитель МИД Кабулов о казни афганской волейболистки: на эту тему много вбросов

Спецпредставитель президента России по Афганистану, глава Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов прокомментировал информацию о казни члена молодежной сборной Афганистана Махаджабид Хакими представителями движения «Талибан» (запрещено в России). Его слова приводит РИА Новости.

«Вы знаете, я тоже видел это сообщение, и вот это ваше слово "якобы" — оно ключевое, и вообще, была ли обезглавлена, мне трудно комментировать, столько много вбросов на эту тему», — заявил Кабулов. Он подчеркнул, что часть СМИ работает на поставленную задачу, а не на факты, и призвал осторожнее относиться к такой информации.

Информация о казни Хакими появилась на сайте издания Persian Independent. По информации источника, об убийстве девушки стало известно еще в начале октября, однако произошедшее держалось в секрете. Родные Хакими также хранили молчание, так как получали угрозы. При этом на странице брата Хакими в Facebook пост о смерти девушки датирован 9 августа, то есть появился еще до прихода талибов к власти в Афганистане.

В середине сентября появились сообщения о намерении талибов запретить женщинам в стране заниматься спортом. По мнению боевиков, тренировки не являются жизненной необходимостью. Окончательное решение по вопросу пока не принято.

15 августа «Талибан» объявил об установлении власти на территории Афганистана. Талибы без боя взяли под контроль столицу страны Кабул. После этого некоторые афганские атлеты обратились в международные спортивные организации с просьбой помочь им покинуть страну.