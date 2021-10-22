Бывший игрок сборной России отреагировал на казнь афганской волейболистки

Экс-игрок сборной России Спиридонов о казни волейболистки Хакими в Афганистане: это дико

Казнь в 21-м веке — дикость. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов.

Так спортсмен отреагировал на новость о казни представителями движения «Талибан» (запрещено в России) игрока женской молодежной сборной Афганистана по волейболу Махаджабид Хакими. «Я даже боюсь представить, что могло произойти у них там, за что казнили девушку», — добавил Спиридонов.

Ранее в пятницу, 22 октября, на новость о казни спортсменки отреагировала Международная федерация волейбола (FIVB). Там отметили, что ищут дополнительные сведения о произошедшем, так как существуют противоречивые сообщения об истинной причине смерти волейболистки.

Информация о казни Хакими появилась на сайте издания Persian Independent. По информации источника, об убийстве девушки стало известно еще в начале октября, однако произошедшее держалось в секрете. Причины казни не сообщались.