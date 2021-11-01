Российские интернет-проекты получат 1,6 миллиарда рублей на создание контента

АНО «Институт развития интернета» (АНО ИРИ) выделит российским интернет-проектам порядка 1,6 миллиарда рублей на создание контента в сети. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщается на сайте организации.

Так, поддержку получат 140 из 170 проектов, принявших участие в третьем этапе отбора на распределение дополнительной субсидии. Уточняется, что победителями стали организации и индивидуальные предприниматели из 19 регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Московской, Калининградской и Ростовской областей.

«Впервые за почти два года нашей деятельности по поддержке контента победители практически поровну распределились между Москвой и остальными субъектами РФ, обычно региональная составляющая не превышает 40 процентов», — отметил генеральный директор ИРИ Антон Ключкин.

По его словам, наиболее популярными стали проекты социальной тематики — среди победителей таких оказалось почти половина. На втором месте по популярности были проекты, посвященные профориентации, а на третьем — исторические проекты. Кроме того, многие участники представляли проекты на тему культуры, спорта, экологии и науки.

Заявки на участие в третьем этапе отбора принимались с 15 по 30 сентября. До этого в рамках первого и второго этапов распределения субсидии было поддержано 112 из 227 допущенных до конкурса проектов.

