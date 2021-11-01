В России проведут акцию «Ночь искусств»

Российские учреждения культуры проведут более 50 тематических эфиров в честь акции «Ночи искусств». Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, пройдут 4 ноября. В этот день на портале «Культура.РФ» будут организованы прямые трансляции из различных музеев со всей страны. Среди них — Исторический музей, Этнографический музей, Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, Театральный музей имени Бахрушина и Музей музыки.

Так, например, в соцсети «ВКонтакте» с 1 по 7 ноября появятся клипы о самых интересных экспонатах традиционного русского искусства. В то же время Исторический музей проведет лекцию «Секреты из бабушкиного сундука: расписные сундуки XVII-XVIII веков». Темой эфира Российского этнографического музея станет «Картина мира в обрядах и представлениях восточных славян».

Ранее стало известно, что в акции «Ночь искусств» примут участие 250 библиотек Подмосковья. Клинская центральная библиотека выйдет в эфир с программой «Такой разный Достоевский», где жизнь и творчество писателя раскроют через виртуальные выставки, моноспектакли, буктрейлеры.