Объявлена дата выхода сериала «Саня, Газуй!»

Первые эпизоды нового комедийного сериала о гендерных стереотипах «Саня, Газуй!» выйдут 7 ноября на YouTube, Rutube и во «ВКонтакте». Дата выхода объявлена на сайте АНО «Институт развития интернета» (АНО ИРИ).

В основе сюжета — жизнь девушки по имени Саня, которая устроилась работать мастером в провинциальный автосервис. Несмотря на ее опыт работы автослесарем, она встречается с насмешками и недоверием со стороны коллег, которые не привыкли видеть женщину в подобном месте. Главную роль исполнила Арина Федорова.

«"Саня, Газуй!"» — очень смелый сериал, это вызов современному российскому кино. Настоящие люди, живущие в российской глубинке, возвращаются на экран, раскрывая реальные истории и проблемы, волнующие людей. Работа в жанре драмеди над сериалом для меня стала интересным опытом, будем очень ждать как воспримет сериал зритель», — сказал режиссер Филипп Абрютин.

В съемках принимали участие актер Андрей Федорцов, известный по фильму «Брат», Михаил Богдасаров, снимавшийся в «Майоре Громе», а также Олег Тактаров, Ольга Тумайкина и Сергей Баталов.