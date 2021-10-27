Опубликован первый полноценный трейлер сериала по аниме «Ковбой Бибоп»

Представлен первый трейлер космического вестерна «Ковбой Бибоп» от Netflix

Представлен первый полноценный трейлер сериала «Ковбой Бибоп», основанного на одноименном аниме. Ролик на русском языке был опубликован на официальном YouTube-канале стриминг-платформы Netflix.

Действие шоу в жанре космического вестерна развернется в 2071 году. Сюжет расскажет о троице охотников за головами, путешествующих на межпланетном корабле «Бибоп».

Главные роли в новом проекте от Netflix исполнили Джон Чо, Даниэлла Пинеда и Мустафа Шакир. Режиссерами выступили Алекс Гарсиа Лопес и Майкл Кэтлман. Премьера «Ковбоя Бибопа» состоится на стриминг-платформе 19 ноября.

Оригинальный аниме-сериал авторства японского аниматора Синъитиро Ватанабэ выходил с 1998-го по 1999 год.