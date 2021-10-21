Вышел первый трейлер экранизации видеоигры Uncharted

Sony представила первый трейлер фильма по видеоигре Uncharted

Студия Sony представила первый трейлер экранизации видеоигры Uncharted. Ролик вышел на видеохостинге YouTube.

По сценарию картины «Анчартед: на картах не значится», соперники Нейтан Дрейк и Виктор «Салли» Салливан стали союзниками и искателями приключений. Героям предстоит разгадать одну из величайших тайн в истории человечества.

Главные роли исполнили Том Холланд и Марк Уолберг, антагониста сыграл Антонио Бандерас. В фильме также снялись София Тейлор Али и Тати Габриэль. Режиссером проекта выступил Рубен Фляйшер, известный по лентам «Веном» и «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».

Киноадаптация видеоигры Uncharted выйдет в прокат 18 февраля 2022 года.

Ранее стриминг-платформа Netflix показала первый тизер сериала «Ковбой Бибоп», основанного на одноименном аниме. Главные роли в новом проекте от Netflix исполнили Джон Чо, Мустафа Шакир и Даниэлла Пинеда.