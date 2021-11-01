Поставки «Газпрома» в Сербию и Венгрию остановились из-за разрыва газопровода

Оператор газовых сетей Болгарии «Булгартрансгаз» сообщил об остановке поставок российского газа от «Газпрома» в Венгрию и Сербию из-за разрыва трубопровода в районе села Ветрино.

Об аварии стало известно около трех часов ночи по местному времени (четыре часа по московскому). Первое время также были остановлены поставки в Румынию, но спустя пять часов их удалось частично восстановить.

Представитель компании подчеркнул, что в результате разрыва нанесен только материальный ущерб, пострадавших нет. Ремонтные бригады в настоящее время восстанавливают участок газопровода. Сроки работ не уточняются.

«Газпром» прекратил поставки в Венгрию через территорию Украины с 1 октября, после того, как начал действовать новый контакт с республикой. Газ проходит сначала через газопровод «Турецкий поток», а затем через его продолжение в Болгарии и Сербии «Балканский поток».