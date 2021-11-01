Стилист рассказала о появившейся из-за масок привычке россиянок

Стилист Кристина Швец указала на появление у россиянок новой привычки, связанной с регулярным ношением защитных масок в общественных местах. Об этом она рассказала в эфире «Радио 1».

По словам эксперта, женщины начали чаще делать акцент на глаза с помощью макияжа. Популярными среди них стали стрелки — классические короткие, удлиненные, а также многоярусные.

Швец отметила, что на данный момент в моде цветные стрелки. Чтобы сделать макияж ярче, она посоветовала добавить к нему декоративные элементы. «В тренде блестки, стразы, жемчуг, пайетки. Например, можно сделать самую простую стрелку и добавить пару жемчужинок — если у вас мягкий, романтический тип внешности», — привела она пример.

Кроме того, стилист посоветовала подчеркивать глаза тенями, «чтобы они сверкали и делали вас заметной даже в маске».

В апреле визажист британской компании FalseEyelashes Шафран Хьюз (Saffron Hughes) раскрыла секрет сохранения макияжа под защитной маской. Она рассказала, что важно правильно нанести помаду, поскольку именно она имеет свойство размазываться под маской. Так, после нанесения продукта на губы следует медленно вбить пигмент подушечками пальцев.