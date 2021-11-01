Кинокомпания Disney показала первый трейлер спин-оффа «Мандалорца»

Стриминговый сервис Disney+ представил первый трейлер сериала «Книга Бобы Фетта». Ролик был опубликован на принадлежащем кинокомпании YouTube-канале Star Wars.

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Спин-офф сериала «Мандалорец» стартует 29 декабря. Главные роли в новом шоу из восьми эпизодов об охотнике за головами Бобе Фетте исполнили Темуэра Моррисон и Вэнь Минна (наемница Феннеке Шанд). Ранее Моррисон сыграл Джанго Фетта в полнометражном фильме из киновселенной «Звездных войн» «Атака клонов».

В феврале стало известно, что студия Lucasfilm, занимающаяся производством «Мандалорца», отказалась от сотрудничества с актрисой Джиной Карано после того, как она сравнила политический климат в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов к власти в 1930-х. Артистку также уволило агентство UTA.

Позднее студия Disney предложила организаторам телевизионной премии «Эмми» рассмотреть кандидатуру Карано в качестве претендентки на номинацию «Лучшая актриса второго плана» за роль Кары Дюн в телепроекте по «Звездным войнам».