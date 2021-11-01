В Кремле ответили на данные о желании врачей массово уволиться

Российские врачи демонстрируют героизм в условиях чрезмерной нагрузки в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, ситуация с COVID-19 в настоящее время действительно непростая, и легче она не становится.

«Койки заполнены в значительной степени. Это чрезмерная, чрезвычайная нагрузка на наших врачей, которые просто демонстрируют геройство на фоне того, что происходит», — заметил официальный представитель Кремля, отвечая на данные о тяжелом состоянии врачей, работающих в «красных зонах», и их массового желания уволиться.

Песков напомнил, что в стране функционирует система выплат и поддержки таких врачей. При этом вопрос о том, планируются ли принимать какие-либо меры — к примеру, разгрузить врачей за счет привлечения дополнительных работников, — пресс-секретарь переадресовал в правительственный штаб по борьбе с инфекцией.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса мобильного приложения «Справочник врача» сообщил о том, что трудящиеся с начала пандемии коронавируса российские медики массово заявляют о психологическом выгорании на работе и изъявляют желание уволиться.