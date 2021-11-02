ЮНИСЕФ и Киев обсудят письмо пожаловавшейся на украинский сайт 12-летней девочки

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обсудит с представителями Украины ситуацию вокруг 12-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой, включенной в украинский список «Миротворец». Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, цитату приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что уже получил комментарий исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор. «В письме Фор подтверждается, что Фаина, как и другие дети, имеет законное право выражать свою позицию и быть при этом защищенной от любых нападок и посягательств», — пояснил Полянский.

Сейчас ЮНИСЕФ планирует обсудить ситуацию с Киевом, а также с самой Фаиной.

В письме 12-летняя девочка обратилась к генсеку ООН Антониу Гутерришу и указала, что «Миротворец» не в первый раз без письменного согласия публикует личные данные детей и оказывает на них психологическое давление. Она добавила, что стала не единственным ребенком-жертвой агрессии взрослых руководителей сайта.