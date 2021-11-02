В США раскритиковали российскую «Булаву»

Российская баллистическая ракета морского базирования Р-30 «Булава-30», в ходе испытаний столкнувшаяся с многочисленными трудностями, по ряду своих характеристик уступает западным аналогам. Критику российского оружия опубликовал американский журнал The National Interest.

Издание из США пишет, что программа Р-30 «Булава-30» после неудач 2000-х годов «вернулась в нужное русло» только в 2010 году, когда был произведен успешный запуск ракеты с подлодки ТК-208 «Дмитрий Донской». Тем не менее, тест, проведенный в 2013 году, оказался неудачным, выявив наличие «производственных дефектов».

Журнал отмечает, что по дальности Р-30 «Булава-30» сопоставима с американской ракетой UGM-133A Trident II D5, однако «остаются вопросы относительно точности российской ракеты по сравнению с ее западными аналогами».

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Издание напоминает, что Р-30 «Булава-30», которые получают подводные лодки проекта 955 «Борей», должны «стать стержнем новой ядерной триады России».

Таким образом в The National Interest прокомментировали недавнее заявление начальника штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирала Аркадия Наварского, согласно которому Р-30 «Булава» неуязвима для любых систем противоракетной обороны (ПРО).

В феврале 2020 года заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заметил, что по дальности стрельбы и круговому вероятному отклонению российская баллистическая ракета морского базирования Р-30 «Булава-30», принятая на вооружение в 2018 году, и американская UGM-133A Trident II D5, принятая на вооружение в 1990 году, сопоставимы, чего нельзя сказать о забрасываемом весе, который у второй почти в 2,5 раза больше.