Врач назвал смертельно опасные ошибки при самолечении коронавируса

Самолечение коронавируса, а также прием препаратов без назначения врача могут стать смертельно опасной ошибкой, заявил врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что самовольное принятие средств для стимулирования иммунитета может привести к цитокиновому шторму, некоторые средства для снижения температуры чреваты развитием осложнений, а прием антибиотиков может спровоцировать такое угрожающее жизни состояние, как антибиотик-ассоциированная диарея.

Одной из главных ошибок Кондрахин считает слишком большое доверие к ПЦР-тестам, которые далеко не всегда бывают точны.

«Если у вас отрицательный мазок, но вы все равно испытываете такие симптомы как озноб, повышение температуры, ухудшение самочувствия, ни в коем случае нельзя расслабляться, необходимо как можно скорее вызывать врача. Когда после изначального контакта с вирусом прошло достаточное количество времени, начали развиваться первые симптомы, коронавирус на ПЦР можно и не поймать, потому что он уже ушел из слизистых носа в легкие», — объяснил медик.

Пытаясь хоть как-то облегчить свое состояние, многие больные прибегают к неконтролируемому приему антибиотиков. Но, по словам Кондрахина, это не только не принесет никаких положительных результатов, но и может привести к угрожающим жизни состояниям.

«В первую очередь, таким образом мы снижаем защитные силы организма, ведь антибиотик убивает и живые микроорганизмы в кишечнике, которые нам нужны. Так происходит нарушение иммунного ответа. Плюс, если применить препарат неправильно, может развиться такое заболевание, как антибиотик-ассоциированная диарея. В отсутствии грамотного лечения она может приводить к смерти. Конечно, у препаратов этой группы есть своя ниша в лечении коронавируса, но решать вопрос об их назначении должен врач», — подчеркнул Кондрахин.

Кроме того, по его словам, при бесконтрольном приеме антибиотиков человек рискует столкнуться с таким серьезным осложнением, как антибиотикорезистентность, что может затруднить или даже сделать невозможным лечение от некоторых других болезней в будущем.

«Также нельзя бесконтрольно принимать препараты биологического ряда. Например, некоторые люди пытаются найти препарат "Актемра". Приходится напоминать, что это невозможно, во-первых, потому что она поставляется единственным поставщиком, во-вторых, только в ковидарии, — поделился врач. — Даже если вы вдруг найдете препарат такой группы, принимать его все равно нельзя. Прежде всего, не факт, что он правильно хранился. Во-вторых, с большой долей вероятности он может оказаться подделкой. В-третьих, при введении мы получаем сильную иммуносупрессию, а она может осложниться, если у человека есть признаки бактериальных инфекций».

Самостоятельно пытаться подавить иммунитет при коронавирусе, по словам Кондрахина, нельзя. Но и пытаться поднять его без контроля врачей тоже крайне опасно. Медик напомнил, что при COVID-19 иммунитет оказывается настолько сильным и мощным, что это может приводить к острому респираторному дистресс-синдрому, а также цитокиновому шторму — смертельно опасным состояниям.

«Последнее — это мощная реакция организма на вирусную инфекцию. Так что, если мы будем стимулировать иммунитет еще сильнее, вероятность возникновения цитокинового шторма довольно высока. Также бесполезны витаминные комплексы. Как минимум, они не смогут остановить болезнь или улучшить состояние. А витамин Е, например, может еще и ухудшить состояние легких за счет участия в реакциях, происходящих в этом органе. Поэтому, пока не наступит полное выздоровление, витамины тоже лучше не принимать», — рекомендует врач.

Кондрахин также напомнил о правилах приема препаратов для снижения температуры: парацетамол можно принимать не более четырех таблеток в день. Если температура не снижается — это повод вызвать врача, а не принимать еще больше лекарств, поскольку превышение дозировки может быть токсичным для организма.

«Также рекомендуется не использовать ибупрофен. Были некоторые работы, которые показывают, что он может приводить к более существенным изменениям в организме и вероятность развития осложнения с ним выше. Также хотелось бы напомнить, что такие препараты, как парацетамол, аспирин, анальгин могут давать усиление препаратов для снижения свертываемости крови, что, в свою очередь, может провоцировать возникновение синяков от любого удара, кровотечения», — сказал терапевт.

Главный внештатный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов также раскритиковал лечение коронавируса антибиотиками. Эксперт объяснил, что назначение подобных препаратов оправданно, если пневмония обусловлена бактериальной инфекцией.