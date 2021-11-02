Вышел новый трейлер «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли

Вышел новый трейлер супергеройского фильма ужасов «Морбиус» с американским актером и музыкантом Джаредом Лето в главной роли. Очередной ролик по картине был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.

Действие ленты режиссера Даниэля Эспиносы разворачивается во вселенной Marvel, в центре сюжета — страдающий смертельным заболеванием крови биохимик, доктор Майкл Морбиус. В попытке найти лекарство от редкой болезни герой превращается в живого вампира.

В фильме также снялись Майкл Китон, Мэтт Смит, Адриа Архона, Джаред Харрис и другие актеры. Российская премьера «Морбиуса» состоится 20 января.

Изначально, картина должна была выйти в июле 2020 года. Однако Sony Pictures неоднократно переносила почти все крупные летние релизы компании, в том числе кинокомикс с участием Джаредом Лето.