Вышел трейлер расширенной версии фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Олега Трофима. Видео опубликовано на YouTube-канале Bubble Comics.

К хронометражу оригинальной картины добавлено 20 минут. Премьера расширенной версии фильма состоится в новогодние праздники. «Мы планируем вставить в фильм целую кучу новых сцен, диалогов и событий — целых 20 минут нового материала!» — говорится в описании под роликом.

«Майор Гром: Чумной Доктор» — фильм режиссера Олега Трофима, основанный на серии одноименных комиксов российского издательства Bubble Comics. По сюжету, майор петербургской полиции Игорь Гром, известный своим пробивным характером, сталкивается с загадочным противником — человеком в маске Чумного Доктора.