Вышел первый трейлер нового «Крика»

В cети появился первый трейлер пятой части фильма «Крик». Видеоролик опубликован на YouTube-канале Paramount Pictures.

В фильме рассказывается история молодой женщины, которая возвращается в свой старый родной город только для того, чтобы столкнуться с ужасающими делами об убийстве, связанными с печально известным серийным убийцей в маске.

Главные роли сыграют Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт, Кортни Кокс, Дилан Миннетт, Майки Мэдисон. Премьера фильма состоится 14 января 2022 года.

Ранее платформа Disney+ представила первый трейлер перезапуска знаменитой семейной комедии «Один дома». Картина получила название Home Sweet Home Alone, в русской локализации — «Один дома». Отмечается, что шестая по счету лента франшизы станет перезапуском оригинального фильма 1990 года выпуска.