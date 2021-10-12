Опубликован первый трейлер перезапуска фильма «Один дома»

Платформа Disney+ представила первый трейлер перезапуска знаменитой семейной комедии «Один дома». Ролик был опубликован на YouTube-канале кинокомпании 20th Century Studios.

Картина получила название Home Sweet Home Alone, в русской локализации — «Один дома». Отмечается, что шестая по счету лента франшизы станет перезапуском оригинального фильма 1990 года выпуска.

Главную роль в ремейке исполнит 12-летний Арчи Йейтс, известный по «Кролику Джоджо»: его герой Макс Мерсер остался один дома, пока семья улетела на зимние каникулы в Японию. В роли антагонистов выступит семейная пара, которая попытается украсть дорогостоящую фамильную реликвию. Мальчику предстоит защитить семейный дом от грабителей и не дать им забрать ценную вещь.

Режиссером картины выступил двукратный номинант на премию «Оскар» Дэн Мазер, известный по работе над такими комедийными проектами, как «Дедушка легкого поведения», «Борат», «Шоу Али Джи» и другими. Премьера фильма назначена на 12 ноября 2021 года.