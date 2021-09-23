Вышел первый трейлер скандального документального фильма о Бритни Спирс

Опубликован первый трейлер документального фильма Netflix об американской поп-певице Бритни Спирс. Сама лента выйдет 28 сентября. Ролик появился на видеохостинге YouTube.

В потенциально скандальной картине, снятой режиссером Эрин Ли Карр, будет рассказано о правовых и этических вопросах опекунства отца над артисткой. До выхода полноценного трейлера, как отмечает издание The Guardian, появился 18-секундный тизер-ролик с голосовым сообщением, которое знаменитость оставила своему адвокату.

Речь идет о сообщении, сделанном 21 января 2009 года. «Привет, меня зовут Бритни Спирс. Я звонила тебе раньше. Я звоню снова, потому что просто хотела убедиться, что мы в процессе отмены опекунства», — сказала артистка.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс, которая удалила свою учетную запись в Instagram после объявления о помолвке с бойфрендом Сэмом Асгари, вернулась в соцсети. 39-летняя поп-исполнительница разместила сразу три поста на своей странице, тем самым объявив о восстановлении аккаунта после недельного отсутствия, и обеспокоила фанатов странным танцем.

В начале сентября Джеймс Спирс, отец поп-певицы, подал ходатайство о прекращении опекунства над дочерью. В заявлении, которое было подано в Верховный суд Лос-Анджелеса, указано, что Бритни Спирс «имеет право на то, чтобы суд всерьез пересмотрел вопрос о необходимости сохранения опекунства», так как «обстоятельства изменились до такой степени, что оснований для сохранения опекунства может больше не быть».