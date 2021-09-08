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Отец Бритни Спирс подал ходатайство о прекращении опекунства над ней

Отец Бритни Спирс подал заявление об окончании опекунства над дочерью
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Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Джеймс Спирс, отец американской поп-певицы Бритни Спирс, подал ходатайство о прекращении опекунства над дочерью. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на соответствующий документ.

В заявлении отца знаменитости, которое было подано в Верховный суд Лос-Анджелеса, указано, что его наследница «имеет право на то, чтобы суд всерьез пересмотрел вопрос о необходимости сохранения опекунства», так как «обстоятельства изменились до такой степени, что оснований для сохранения опекунства может больше не быть». В документе также отмечается, что 39-летней исполнительнице не потребуется проходить психологическую экспертизу для прекращения опеки над ней.

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Для того, чтобы ходатайство отца Бритни Спирс вступило в силу, его должен рассмотреть суд. Следующее заседание по данному делу запланировано на 29 сентября.

В августе этого года стало известно, что Джеймс Спирс согласен отказаться от опекунства над своей дочерью. Он заявил, что готов работать с судом и новым адвокатом Бритни Спирс, чтобы передать права новому опекуну.

Через некоторое время отец американской поп-певицы потребовал выплатить ему около двух миллионов долларов отступных перед тем как окончательно отказаться от опекунства. Джеймс Спирс заявил, что эта сумма необходима для того, чтобы погасить судебные издержки и расплатиться с компанией Tri Star, ранее сотрудничавшей с исполнительницей.

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