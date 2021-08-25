Отец Бритни Спирс заявил о зависимостях и ментальных проблемах певицы

Джейми Спирс, отец американской поп-певицы Бритни Спирс, заявил, что у его дочери имеются ментальные проблемы и зависимости. Об этом сообщает Daily Mail.

Родственник артистки подал в суд документы, в которых говорится, что люди бы хвалили его, если бы знали обо всех подробностях личной жизни звезды. «Но общественность не знает всех фактов, она не имеет права их знать, поэтому для мистера Спирса не будет публичного искупления», — говорится в заявлении.

В документах также утверждается, что Джейми Спирс не контролировал прием лекарств дочерью, хотя та утверждала, что ей дают сильнодействующие препараты, в том числе литий. Отец настаивает, что лечение проходило под контролем бывшего опекуна исполнительницы Джоди Монтгомери.

Джейми Спирс признал, что артистка могла чувствовать себя скованно, но подчеркнул, что все его действия были направлены на спасение дочери. «Нет никаких сомнений в том, что опекунство спасло госпожу Спирс от катастрофы, поддержало ее, когда она больше всего в этом нуждалась, защитило репутацию и помогло восстановлению ее карьеры», — отмечается в документах.

13 августа стало известно, что Джейми Спирс согласен отказаться от опекунства над дочерью. Он заявил, что готов работать с судом и новым адвокатом Бритни Спирс, чтобы передать права новому опекуну.