Бритни Спирс заподозрили в нападении на домработницу

Американская певица Бритни Спирс попала под следствие по делу о нападении на одну из своих наемных работниц. Об этом ​сообщает USA Today со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам офицера округа Вентура Эрика Бушоу, в понедельник, 16 августа, Спирс была вовлечена в спор с наемной домработницей, занятой в ее доме в Южной Калифорнии. Потерпевшая заявила, что между ними произошла ссора из-за собак: женщина отвела питомца знаменитости к ветеринару и по возвращению от доктора сообщила Спирс, что с животным обращаются неправильно. Между ними разгорелся спор, во время которого 39-летняя поп-звезда якобы выхватила у сотрудницы телефон и ударила ее.

По вызову на место происшествия приехали сотрудники полиции и не зафиксировали серьезных травм. Сам инцидент был классифицирован как мелкий проступок.

В свою очередь близкий к Спирс источник опроверг информацию о какой-либо физической стычке. Однако в правоохранительных органах продолжат вести расследование. Затем дело планируют передать в прокуратуру, которая и примет решение по обвинению певицы.