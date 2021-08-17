Бритни Спирс высказалась о своей беременности

Американская поп-певица Бритни Спирс прокомментировала слухи о своей беременности от бойфренда Сэма Асгари. Об этом она написала пост на странице в Instagram.

По словам Спирс, сейчас ни о какой беременности речи не идет из-за внутриматочной спирали, которую ей поставили, когда она находилась под опекой отца. «Мне вставили внутриматочную спираль, чтобы я не забеременела. Сейчас я хочу выйти замуж и родить ребенка. Я хотела вынуть спираль и завести малыша, но опекун не разрешил мне. Они не хотят, чтобы я рожала», — поделилась с подписчиками звезда.

Спирс также рассказала, что раньше она стеснялась своей фигуры, но сейчас захотела, чтобы все увидели и оценили красоту ее тела. «Теперь смотрю на себя под другим углом. Я — красивая женщина, мне нечего бояться!» — написала певица.

13 августа стало известно, что отец поп-певицы Бритни Спирс Джейми объявил, что после 13 лет опекунства согласен отказаться от прав опеки над дочерью. Отец артистки также отрицает, что когда-либо заставлял ее делать что-либо против воли, в том числе выступать на сцене, подчеркивается в документе.

На протяжении 13 лет опеки все денежные средства, заработанные певицей, находились под контролем Джейми Спирса. Он также принимал все решения в ее жизни — от финансовых вопросов до выступлений, записей, туров, шоу, а также личных встреч.