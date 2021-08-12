Фанаты Бритни Спирс пригрозили смертью судье по делу об опеке певицы

Судья, ведущая дело американской поп-певицы Бритни Спирс об отмене прав опеки ее отца, получила множество угроз от фанатов исполнительницы. Об этом пишет TMZ.

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Возмущение поклонников Спирс возросло после решения судьи Бренды Пенни на прошлой неделе. Тогда представительница закона постановила не отстранять отца 39-летней знаменитости Джейми Спирса от опекунства, а также отклонила просьбу исполнительницы об экстренном слушании по вопросу раздела имущества. Отмечается, что после этого в соцсетях было опубликовано множество угроз физической расправы и призывов судье совершить суицид.

Источник TMZ в полиции отметил, что департамент округа Лос-Анджелес следит за данной онлайн-активностью, так как некоторые из сообщений сочли вызывающими беспокойство. Отдельные комментарии были расплывчатыми, однако другие имели более прямые призывы — например, один из пользователей Twitter написал: «У меня такое чувство, что эту судью Бренду Пенни ждет ужасная загадочная смерть». В адрес судьи, которая является темнокожей, также последовали оскорбления на расовой почве.

В июля этого года новый адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт потребовал отстранить ее отца Джейми Спирса от опекунства. До этого американская поп-звезда публично раскрыла в суде подробности своей жизни под контролем родителя.